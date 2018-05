Stiri pe aceeasi tema

- Brexitul a costat ”aproximativ 900 de lire sterline” (aproximativ 1.000 de euro) fiecare gospodarie britanica, a estimat marti guvernatorul Bancii Angliei (BoE) Mark Carney intr-o audiere in Comisia Trezoreriei din cadrul Camerei Comunelor, relateaza AFP.Intrebat despre consecintele economice…

- Romania a inregistrat, anul trecut, un deficit de 853,9 milioane euro in comerțul cu produse agroalimentare, in creștere cu 53% fața de anul 2016, cand a raportat 557,4 milioane de euro, potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR). ”Romania a inregistrat o creștere cu 4,6%…

- Negociatorul-sef pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, a declarat vineri ca inca exista "riscul ca negocierile sa esueze” dupa ce Bruxelles a refuzat din nou propunerile Regatului Unit privind granita cu Irlanda, scrie The Guardian."In ceea ce priveste ajungerea la un acord, suntem…

- In Bulgaria, cele mai bune rezultate economice legate de crestere abia urmeaza, in timp ce majoritatea economiilor din Europa Centrala si de Est au atins deja punctul culminant si urmeaza sa treaca la o usoara incetinire. O asemenea prognoza optimista pentru economia bulgara a prezentat miercuri echipa…

- Oficialitati de rang inalt britanice si din partea UE se intalnesc pentru prima data miercuri ca sa discute despre viitoarele relatii dintre UK si UE, acesta fiind un punct de referinta in cadrul negocierilor Brexit.La mai mult de un an de la declansarea Articolului 50 de catre guvernul britanic, negociatorii…

- In urma cu cateva ore, in urma unui apel cu presedintele Frantei, premierul Regatului Unit, Theresa May a declarat ca Marea Britanie se va alatura Statelor Unite si Frantei intr-un atac strategic asupra mai multor depozite chimice din Siria, scrie The Guardian.

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD a stabili azi detaliile Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Noua conducere a PSD va numara 16 vicepresedinti: 8 femei si 8 barbati, cate doi pe fiecare regiune. Gabriela Firea a amenintat cu…

- BREXIT Autoritatile de la Bruxelles au catalogat discursul prim-ministrului britanic Theresa May privind viitoarea relatie a Regatului Unit cu UE ca fiind unul vag si care nu poate fi pus in aplicare, potrivit The Guardian.