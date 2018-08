Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt s-a declarat, miercuri, ingrijorat de riscul unui 'divort agitat' cu Uniunea Europeana, in absenta progreselor in negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, cu numai trei luni inaintea incheierii prevazute a acestora, transmite…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franța și Belgia pentru discuții despre Brexit și posibilitatea ca Marea Britanie și Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind ieșirea țarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.In timpul…

- Jeremy Hunt a prezentat-o ca "japoneza" pe sotia sa care, in realitate, este chineza, transmite AFP. "Sotia mea este japoneza", a afirmat Jeremy Hunt in fata jurnalistilor in momentul intalnirii cu omologul sau chinez, Wang Yi. Ministrul, numit la inceputul lunii de premierul Theresa May in…

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP, preluata de Agerpres. Jeremy Hunt…

China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP. Jeremy Hunt a efectuat in China

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat luni ca exista riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara a exista un acord cu Bruxelles-ul, transmite Reuters. In prima sa vizita externa dupa numirea sa in functia de ministru de externe, in urma demisiei lui Boris…

- Marea Britanie ar putea refuza sa achite factura de Brexit catre UE in cazul in care Bruxellesul nu accepta un acord comercial dupa iesirea Regatului Unit din Blocul comunitar, a declarat Dominic Raab, noul ministru britanic pentru Brexit, potrivit postului Sky News.

- Liderii UE au afirmat vineri ca se pregatesc pentru toate scenariile privind Brexit-ul, inclusiv de lipsa unui acord cu Marea Britanie, la sfarsitul unei dezbateri pe aceasta tema la Bruxelles, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Statele membre, instituţiile UE şi "toate părţile…