Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi ca se indoiește ca Marea Britanie și celelalte 27 de state UE vor avea suficient timp pentru a ajunge la un acord privind relațiile viitoare pana la finalul anului și s-a pronunțat in favoarea prelungirii duratei tranziției.„Sunt…

- ​Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi ca se îndoiește ca Marea Britanie și celelalte 27 de state UE vor avea suficient timp pentru a ajunge la un acord privind relațiile viitoare pâna la finalul anului și s-a pronunțat în favoarea prelungirii duratei…

- Protejarea frontierelor externe Schengen ale Uniunii Europene este de importanta cruciala pentru oprirea imigratiei ilegale în Europa, a declarat joi, la Praga, ministrul ungar de interne Sandor Pinter, dupa discutii cu omologii sai din Grupul de la Visegrad si austriac, transmite agenția MTI,…

- Comisia Europeana (CE) a deschis joi o procedura judiciara impotriva Marii Britanii pentru ca nu a propus un reprezentant pentru noul executiv european condus de Ursula von der Leyen care ar urma sa isi intre in functie la 1 decembrie, relateaza Reuters. "Comisia Europeana a trimis astazi…

- In cadrul unui interviu pentru postul german de televiziune ARD, președintele in exercițiu al Executivului britanic, ce urmeaza sa fie inlocuit de Ursula von der Leyen, a apreciat ca problemele cu care se confrunta statul britanic au fost amplificate ca urmare a inițiativei Brexit. „Marea…

- Președintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi ca Marea Britanie va trebui sa nominalizeze un comisar european in cazul in care va fi in continuare țara membra a Uniunii Europene și dupa data de 31 octombrie, informeaza site-ul postului Euronews, potrivit Mediafax.Un…

- „Cand revin in țara o sa incep cateva discuții, sa cautam o soluție” Declarații de presa susținute de Președintele Klaus Iohannis, inaintea participarii la reuniunea Consiliului European Klaus Iohannis: Buna dimineața! Ieri am avut, dupa cum se știe, discuții mai lungi, dar vestea foarte buna legata…

- 'Dna (Ursula) von der Leyen mi-a cerut sa-mi prelungesc misiunea timp de un an si voi putea deci sa lansez negocierea noii relatii intre Uniunea Europeana si Regatul Unit', devenit o tara terta, a declarat el pentru AFP. Liderii europeni au adus un omagiu joi muncii depuse de trei ani de Michel Barnier…