Stiri pe aceeasi tema

- Premierul scotian, Nicola Sturgeon, a afirmat sambata ca spera ca Scotia isi va obtine independenta si ca va putea ”sa se alature” Uniunii Europene (UE), subliniind ca Brexit-ul s-a facut contrar vointei scotienilor, care s-au opus in majoritate acestui pas la

- Premierul scotian Nicola Sturgeon si-a exprimat speranta ca Scotia isi va obtine independenta si ca va putea „sa se alature” Uniunii Europene, dupa ce Brexit-ul s-a facut contrar vointei scotienilor, anunța agerpres . „Suferim acum un Brexit dur, impotriva vointei noastre, in cel mai prost moment posibil,…

- Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon a declarat sambata ca spera ca Scotia isi va obtine independenta si ca va putea "sa se alature" Uniunii Europene, subliniind ca Brexit-ul s-a facut contrar vointei scotienilor, care s-au opus in majoritate acestui pas la referendumul din 2016, relateaza AFP,…

- O Scotie independenta s-ar putea realatura rapid Uniunii Europene, a sugerat prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon vineri intr-un interviu, citat de DPA. "UE ne-ar primi inapoi rapid cu bratele deschise. Am fost in Europa 40 de ani, suntem foarte multumiti de piata unica, standardele…

- O Scotie independenta s-ar putea realatura rapid Uniunii Europene, a sugerat prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon vineri intr-un interviu, citat de DPA, potrivit AGERPRES. "UE ne-ar primi inapoi rapid cu bratele deschise. Am fost in Europa 40 de ani, suntem foarte multumiti de piata unica,…

- Nicola Sturgeon: "Scotia este de acum o natiune pe punctul de a intra in istorie. Independenta este in mod clar posibila.” Regatul Unit se rupe definitiv de UE, la 1 ianuarie Premierul scotian Nicola Sturgeon a afirmat sambata ca niciodata nu a fost atat de sigura ca provincia britanica isi…

- Premierul britanic Boris Johnson afirma ca cedarea unor puteri catre Scotia a fost "un dezastru" si a exclus orice noi pasi spre descentralizare pentru Edinburgh, in contextul in care nationalistii scotieni depun eforturi pentru un al doilea referendum de independenta despre care sondajele de opinie…

- Boris Johnson anunța eșuarea iminenta a negocierilor cu UE: ”Ei vor sa ne poata controla libertatea legislativa, pescuitul, intr-o maniera inacceptabila pentru o tara independenta” Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca pentru Regatul Unit a sosit momentul sa se pregateasca pentru…