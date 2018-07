Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini (foto), a acuzat Uniunea Europeana ca incearca sa indeparteze Marea Britanie de Brexit, pentru care cetatenii sai au votat. "Nu exista obiectivitate sau intentii bune din partea europeana", a declarat Salvini intr-un interviu acordat publicatiei…

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, i-a recomandat premierului britanic, Theresa May, sa fie mai dur in negocierile cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul daca doreste sa nu fie inselat, transmite duminica AFP, citata de Agerpres.

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, nu se lasa influentat nici de Merkel care i-ar fi sugerat ieri ca, totusi, este vorba despre oameni care trebuie ajutati. Intr-o conferinta de presa, liderul Ligii, a spus transant ca nu va mai permite sa intre nicio barca macar cu migranti pe malurile italiene.

- Legea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost promulgata marti dupa mai multe luni de dezbateri in Parlamentul britanic, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Adoptat săptămâna trecută de parlamentul britanic, textul, prezentat în iulie 2017 de către…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune ca propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeana dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, considerata a fi optiunea preferata a premierului Theresa May, este 'nebuneasca', relateaza marti Reuters. Marea Britanie…

- Premierul britanic, Theresa May, a infruntat miercuri un nou puseu de tensiune in cadrul partidului sau conservator, unde un grup de deputati a amenintat s-o paraseasca daca nu renunta la un proiect de acord vamal cu UE dupa Brexit, potrivit Rador, care citeaza Le Vif . Theresa May repeta ca ea vrea…