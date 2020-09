Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana cere o intalnire de urgența cu Regatul Unit in contextul in care negocierile pe Brexit s-au impotmolit din nou, iar partea britanica și-a anunțat intenția de a modifica prin lege acordul negociat in ianuarie cu Uniunea Europeana. Vicepreședintele pentru relații interinstituționale…

- Tensiunile escaladeaza intre Londra și Bruxelles: CE cere o reuniune de urgenta cu Marea Britanie. Scotia si Tara Galilor denunta un atac al Regatului asupra autonomiei lor Vicepresedintele pentru relatii interinstitutionale al CE, Maros Sefcovic, a solicitat miercuri sa aiba rapid o intalnire cu ministrul…

- Divortul agitat al Marii Britanii de UE a intrat luni intr-o npua faza de turbulente, dupa ce Londra a anuntat ca tratatul ar putea fi pus cel putin partial in discutie, in cazul in care nu se ajunge la un acord de liber-schimb pana la jumatatea lui octombrie. JOHNSON CONSIDERA ”CONTRADICTORIU” ACORDUL…

- In contextul deschiderii, saptamana aceasta, a celei de-a opta runde de negocieri cu privire la viitoarea relatie dupa Brexit a Londrei cu UE, ”nu ne-am culcat” pe urechea acordului de divort semnat anul trecut, a subliniat Barnier. ”Tot ceea ce s-a decis in 28 va fi platit in 28”, promite Michel Barnier,…

- ”Mai devreme sau mai tarziu, Regatul Unit va trebui sa clarifice ceea ce vrea. Este imposibil sa paraseasca clubul european si in acelasi timp sa pastreze toate avantajele”, a declarat Charles Michel Reuters si altor cinci agentii de presa europene. ”Regatul Unit va trebui sa-si clarifice pozitia. Pentru…