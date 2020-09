Stiri pe aceeasi tema

- Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din UE, a declarat ca a respins cererea exprimata de vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic. „Am transmis foarte clar ca nu vom retrage aceasta legislatie, iar el a inteles acest lucru. Dar, de asemenea, am subliniat…

- Guvernul britanic respinge ultimatului Uniunii Europene cu privire la anularea planurilor sale de a modifica acordul Brexit negociat intre cele doua parți la sfarșitul lunii ianuarie, in ciuda faptului ca europenii au avertizat ca vor uza de cai legale daca aceasta lege va intra in vigoare, relateaza…

- Guvernul britanic a respins un ultimatum al Uniunii Europene de a renunta la planul sau de a incalca partial acordul de iesire din UE pana la sfarsitul acestei luni sau, in caz contrar, sa riste o actiune in instanta, a declarat ministrul de stat Michael Gove, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Gove,…

- Comisia Europeana a dat termen joi Regatului Unit pana la finalul lunii pentru a retrage proiectul de lege ce repune in discutie angajamentele luate in cadrul Brexitului, care a adus ''atingere grava increderii'', subliniind ca Uniunea Europeana ''nu va ezita'' sa se adreseze justitiei, transmite…

- O reuniune de urgenta va avea loc, joi, la Londra, intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la proiectul de lege britanic, care renunta partial la angajamentele asumate in cadrul Brexitului, a anuntat miercuri Comisia Europeana, relateaza AFP. Vicepresedintele pentru relatii…

- Vicepresedintele pentru relatii interinstitutionale al Comisiei Europene, Maros Sefcovic, a solicitat miercuri sa aiba rapid o intalnire cu ministrul de stat britanic Michael Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit Reuters si AFP,…

- Comisia Europeana cere o intalnire de urgența cu Regatul Unit in contextul in care negocierile pe Brexit s-au impotmolit din nou, iar partea britanica și-a anunțat intenția de a modifica prin lege acordul negociat in ianuarie cu Uniunea Europeana. Vicepreședintele pentru relații interinstituționale…

- Vicepresedintele pentru relatii interinstitutionale al Comisiei Europene, Maros Sefcovic, a solicitat miercuri sa aiba rapid o intalnire cu ministrul de stat britanic Michael Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit Reuters si AFP. ''Voi…