- Regatul Unit trebuie sa stie pana la 15 octombrie daca va exista un acord comercial cu Uniunea Europeana, intrucat companiile trebuie sa se pregateasca, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, informeaza Reuters, relateaza Agerpres. ''Trebuie sa fim intr-o pozitie de unde…

- Constructorii auto japonezi Toyota Motor si Nissan Motor vor cere autoritatilor de la Londra sa ii despagubeasca, in cazul in care Guvernul britanic nu va ajunge la un acord comercial post-Brexit cu Uniunea Europeana, potrivit unui articol publicat luni in cotidianul financiar Nikkei, preluat de Reuters,…

- Premierul britanic Boris Johnson considera ca Regatul Unit va ”trai foarte bine” cu un ”no deal”, in cazul in care negocierile comerciale de dupa Brexit cu Uniunea Europeana (UE) nu ajung la un acord pana la sfarsitul perioadei de tranzitie, la 31 decembrie, relateaza AFP.Regatul a parasit…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit saptamana viitoare si pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta saptamana dintre UE si…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit de saptamana viitoare pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta…

- Uniunea Europeana este decisa sa ajunga cu Regatul Unit la un acord privind relatiile comerciale post-Brexit, dar va fi ferma si realista cu Londra dupa ce premierul Boris Johnson a decis sa rupa 'acordul de divort', a afirmat miercuri negociatorul-sef al UE Michel Barnier, transmite Reuters potrivit…

- Uniunea Europeana a aratat clar ca nu garanteaza ca Marea Britanie va fi inclusa pe lista de tari terte aprobate pentru importuri de alimente, a afirmat duminica negociatorul britanic pentru Brexit, David Frost, transmite Reuters.Mai devreme, negociatorul pentru Brexit al UE, Michel Barnier,…

- Regatul Unit nu va deveni ''un stat-vasal'' al Uniunii Europene, indiferent care va fi acordul comercial post-Brexit încheiat cu cei 27, a afirmat duminica negociatorul britanic David Frost, citat de AFP și Agerpres."Nu vom fi un stat-vasal", a declarat oficialitatea…