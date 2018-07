BREXIT. Promisiunile Londrei, potrivit UE Michel Barnier a respins o propunere a Londrei referitoare la viitoare relatie dintre Londra si Cei 27, dand asigurari ca UE "nu poate delega si nu va delega aplicarea politicii sale si a regulilor sale vamale" unei terte tari. "Dorim amandoi sa incheiem in octombrie un acord", a insistat negociatorul-sef european in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, venit la Bruxelles pentru a finaliza o sesiune de trei zile de lucru intre cele doua echipe de negociatori. Angajamentul ministrului britanic "Imi iau angajamentul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

