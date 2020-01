Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui sondaj de opinie realizat recent de UE, din punct de vedere emotional, cetatenii Ungarei manifesta un atasament foarte puternic fata de UE, în timp ce finlandezii sunt atasati mai mult de propria lor tara, potrivit Infostart, citat de Rador.Din sondajul de opinie realizat…

- Guvernul britanic da asigurari ca nu va renunta dupa Brexit la programul Erasmus al Uniunii Europene, menit sa internationalizeze si sa modernizeze educatia universitara si formarea profesionala. Londra spune ca atat studentii britanici din Europa, cat si cei straini din Regatul Unit vor profita in…

- Odata cu victoria conservatorului Boris Johnson la alegerile din 12 decembrie, divorțul Regatului Unit de Uniunea Europeana la 31 ianuarie 2020 pare evident, potrivit IlSole24, citat de Rador. Insa ce va insemna aceasta schimbare pentru calatori? Cum se va intra in Marea Britanie? De ce documente va…

- Milioane de turisti din lumea intreaga vor avea probleme dupa Brexit, daca vor sa calatoreasca in Marea Britanie. Guvernul condus de Boris Johnson isi propune ca, dupa parasirea Uniunii Europene, sa inaspreasca modalitatea de intrare in tara a cetatenilor straini. Premierul Marii Britanii, Boris Johnson,…

- "Farmecul subtil al diferentei: romanii cauta expresia «aria cercului», dupa cum britanicii, cu al lor Brexit, se intrebau: «What is the EU?». Nimic nu ar putea opri aceasta arzatoare sete de cunoastere. Mergeti la vot, dragi prieteni! Altminteri ne vor scoate si din matematica, nu doar din Europa",…

- Marea Britanie ameninta cu expulzarea cetatenilor din tari ale Uniunii Europene in cazul in care acestia nu reusesc sa aplice la timp pentru un nou statut de imigrant dupa Brexit si va acorda clementa doar in circumstante exceptionale, potrivit unor surse informate pe aceasta tema, relateaza Reuters…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat marti ca tratativele cu Londra privind viitoarea sa relatie comerciala cu blocul comunitar vor fi "dificile si solicitante" si a asigurat ca UE "nu va tolera un avantaj competitiv incorect", relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Președintele în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a vorbit despre regretele pe care le are în legatura cu mandatul sau, dar și propria perspectiva fața de evoluțiile Blocului comunitar și de viitorul președinte Ursula von der Leyen, într-un interviu acordat revistei…