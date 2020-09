Brexit: Principalele puncte de blocaj înaintea ultimei runde de negocieri Un ultim ciclu de negocieri începe marți între Uniunea Europeana și Regatul Unit pentru a încerca sa smulga un acord privind Brexit. De cele doua parți ale Canalului Mânecii, dezacordurile persista și iata principalele puncte de blocaj, scrie Rador care citeaza France 24.



