- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat cu vehementa, in avionul care il aducea din Israel joi seara, "discursurile politice extraordinar de vinovate" care afirma ca Franta a devenit o dictatura si justifica, de fapt, violenta politica si sociala, potrivit AFP, scrie Agerpres. "In prezent,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a promis marti, in mesajul sau Anul Nou, sa pastreze o "relatie solida" intre Franta si Regatul Unit dupa Brexit, noteaza AFP. Emmanuel Macron a lansat un apel la edificarea "unei Europe suverane in domeniul apararii, securitatii, climei, digital",…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, in varsta de 42 de ani, a renuntat in avans la viitoarea pensie ce i se cuvine ca sef de stat, a anuntat sambata Palatul Elysee, in contextul in care Franta este cuprinsa de greve de mai bine de doua saptamani in semn de protest fata de intentia guvernului de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca energia nucleara ar trebui sa joace un rol daca Uniunea Europeana vrea sa ajunga la emisii zero de dioxid de carbon pana in 2050, relateaza DPA si AFP. "Trebuie sa gasim mecanismele potrivite de tranzitie", a spus Macron inainte de…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca afirmațiile sale referitoare la NATO, despre care a spus ca se afla in ”moarte cerebrala”, au reprezentat un semnal de alarma util pentru statele membre ale Alianței, potrivit Reuters.Emmanuel Macron a declarat recent ca tarile europene…

- Trei dintre cei 20 de ambasadori NATO care au vizitat ieri baza militara de la Deveselu au explicat jurnalistilor cum vad ei viitorul Aliantei Nord Atlantice in contextul relatiilor tensionate cu Rusia, a disensiunilor dintre SUA si Turcia si a declaratiilor presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, care…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat ingrijorat de "fragilitatea extraordinara a Europei", care "va disparea daca ea nu se va considera ca o putere in aceasta lume", informeaza AFP."Nu cred ca dramatizez lucrurile, incerc sa fiu lucid", a spus seful statului francez intr-un interviu…

