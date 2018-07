Brexit, pe agenda reuniunii liderilor din UE din septembrie de la Salzburg

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii din Uniunea Europeana vor discuta despre Brexit la reuniunea pe care o vor avea la 20 septembrie in orasul austriac Salzburg, a precizat biroul premierului britanic Theresa May, dupa discutii pe care aceasta le-a avut cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza Reuters. "La summit se va…

- Nu va fi un al doilea referendum pe tema Brexit, a spus luni un purtator de cuvant al premierului Theresa May, repetand convingerea șefului guvernului ca planul de ieșire din Uniunea Europeana este unicul drum de a obține un acord care sa respecte și doleanțele miniștrilor, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este “o problema foarte complexa”, intr-un interviu pentru presa britanica, relateaza AFP. Presedintele…

- Liderii europeni i-au transmis joi prim-ministrului britanic Theresa May sa reduca ”liniile roșii” in ceea ce privește Brexit, avertizand asupra faptului ca timpul trece și nu va mai putea sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana, informeaza Reuters.Reuniunea de saptamana trecuta s-a axat…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

