Brexit: Partidul Laburist, opoziție totală față de Theresa May

Partidul Laburist britanic (de opozitie) este decis sa voteze impotriva oricarui acord convenit de premierul Theresa May cu privire la Brexit, a declarat parlamentara laburista Emily Thornberry, transmite vineri Reuters Intr-un interviu pentru cotidianul Financial Times, Thornberry a estimat ca lipsa unei iesiri viabile din Uniunea Europeana va determina pierderea functiei de premier de catre Theresa May inainte de Craciun.

Emily Thornberry, care in cazul preluarii guvernarii de catre Partidul Laburist ar deveni ministru de externe al Marii Britanii, a spus ca un acord functional (intre…