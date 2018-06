Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Camera Lorzilor din Marea Britanie a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind Brexit-ul ce da parlamentului puterea de a impiedica guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu Bruxellesul, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Propunerea a fost adoptată cu 335…

- Camera Lorzilor a acordat Parlamentului britanic dreptul de a bloca Brexitul fara acord, aplicand o noua lovitura Guvernului May, dupa ce negociatorul sef al Uniunii Europene (UE) a avertizat cu privire la ”riscul” unui esec al negocierilor, scrie AFP conform News.ro . Majoritara pro-UE, Camera uperioara…

- Londra se gandeste sa dezvolte un sistem de navigatie prin satelit care sa rivalizeze cu proiectul Galileo al Uniunii Europene, in contextul unei dispute privind unele tentative de a restrictiona accesul Marii Britanii la informatii de securitate sensibile dupa Brexit, informeaza Financial Times,…

- Negocierile intre Canada si Marea Britanie pe tema unui acord comercial de amploare vor incepe imediat dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirma premierul Canadei, Justin Trudeau. Justin Trudeau a afirmat ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va permite Canadei si Uniunii Europene…

