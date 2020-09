Guvernul britanic a atentionat miercuri ca pana la 7.000 de camioane ar putea fi blocate in comitatul Kent, cu pana la doua zile de asteptare pentru a traversa Canalul Manecii la 1 ianuarie, daca Londra si Bruxellesul nu vor ajunge sa incheie un acord de comert liber, transmit Reuters si AFP. ''Nu este vorba despre o predictie sau o previziune'', ci despre un ''exercitiu prudent pentru a stabili ce s-ar putea intampla in cel mai pesimist scenariu'', a declarat ministrul britanic Michael Gove in parlament. In pofida iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, survenita…