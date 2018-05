Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar trebui sa-si reduca bugetul dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, care va avea loc anul viitor, a estimat joi premierul danez Lars Lokke Rasmussen, la o zi dupa ce Comisia Europeana a prezentat proiectul bugetului UE pentru perioada 2021-2027, transmite thelocal.dk.…

- Negocierile intre Canada si Marea Britanie pe tema unui acord comercial de amploare vor incepe imediat dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirma premierul Canadei, Justin Trudeau, citat de publicatia The Times.

- Premierul britanic Theresa May a plecat luni la Copenhaga,unde se va intalni cu omologul sau danez pentru discutii privind relatiile bilaterale dupa atacul recent din Salisbury (sud-vestul Angliei) cu un agent neurotoxic de productie sovietica numit Noviciok si despre iesirea Marii Britanii din Uniunea…

- Un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la UE ar fi "perfect rational", sustine fostul premier britanic Tony Blair. Un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana ar fi "perfect rational", a declarat, joi, fostul premier Tony Blair, care sustine…

- Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, in ceea ce priveste Justitia si lupta impotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Prezent, marti, la Cluj, unde a fost intrebat de jurnalisti ce crede despre ultimele evenimente…

- Europarlamentarul social-democrat susține ca acordarea fondurilor europene, și in special a celor de coeziune, trebuie sa țina cont de necesitațile de dezvoltare ale statelor membre, iar țarile sarace nu trebuie sa devina victime ale presiunii bugetare create de Brexit la nivelul bugetului UE.…

- Marea Britanie vrea sa discute cu Uniunea Europeana despre durata unei perioade de tranzitie post-Brexit, insa considera ca doi ani ar trebui sa fie suficienti pentru a pregati 'noile procese' si 'noile sisteme', conform unui proiect de document citat de Reuters. Premierul Theresa May spera sa obtina…

- Premierul britanic Theresa May va sustine un discurs important, in maximum trei saptamani, in care va prezenta pozitia Marii Britanii privind relatia cu Uniunea Europeana dupa Brexit,.potrivit unor surse guvernamentale citate de BBC News.