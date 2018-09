Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson a lansat luni o noua ofensiva impotriva sefei guvernului britanic Theresa May, pe fondul existentei unor zvonuri privind aspiratia sa de a o inlatura pentru a prelua conducerea Partidului Conservator, divizat cu 200 de

- Boris Johnson, sustinator al unei rupturi ferme de Uniunea Europeana (UE), i-a cerut Theresei May sa promita ca nu va majora impozitele, pentru a-i permite economiei britanice sa se relanseze dupa iesirea din UE, invitand-o sa urmeze exemplul presedintelui american Donald Trump. "A venit momentul…

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson a lansat luni o noua ofensiva impotriva sefei guvernului britanic Theresa May, pe fondul existentei unor zvonuri privind aspiratia sa de a o inlatura pentru a prelua conducerea Partidului Conservator, divizat cu 200 de zile inainte de Brexit, informeaza…

- China și Regatul Unit intenționeaza sa inceapa discuții intre cele doua țari dupa ieșirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul șef al diplomației britanice. Jeremy Hunt a rezervat pentru China prima sa vizita in afara Europei dupa nominalizarea sa la inceputul lunii iulie,…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, informeaza Agerpres.El…

- Britanicii nu vor fi chemați sa voteze a doua oara pentru Brexit, a anunțat un purtator de cuvant al Theresei May. Acesta a adaugat ca planul premierului britanic de ieșire din Uniunea Europeana este cea mai buna modalitate de a ajunge la un consens, anunța presa britanica. In cadrul unei conferințe…

- Nu va exista un al doilea referendum privind Brexit-ul, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, reafirmand convingerea acesteia ca planul ei de a parasi Uniunea Europeana este singura modalitate de a obtine o intelegere care indeplineste obiectivele guvernului britanic,…

- Incendiarul interviu acordat de Donald Trump unui ziar in ajunul primei sale vizite in Regatul Unit - interviu in care a atacat planurile Theresei May cu privire la Brexit si a sugerat ca Boris Johnson ar fi fost un premier grozav - a fost primit cu indignare de parlamentari, ei acuzandu-l ca a manifestat…