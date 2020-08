Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la viitoarea lor relatie nu au avansat semnificativ in cursul recentei runde de discutii din aceasta saptamana, a afirmat vineri negociatorul-sef al UE pentru acest dosar, Michel Barnier, potrivit Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Citește…

- Un acord cu Uniunea Europeana privind relatia post-Brexit poate fi incheiat in septembrie, este estimarea Regatului Unit, a declarat joi negociatorul sef britanic David Frost inainte unei noi runde de negocieri pe care o va avea saptamana viitoare cu omologul sau european Michel Barnier, informeaza…

- Germania va continua sa militeze pentru încheierea unui acord cu Marea Britanie pâna la finalul anului dar Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca și pentru un scenariu fara o înțelegere, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, potrivit Reuters.„Progresul…

- Noua runda de negocieri intre Londra si Bruxelles privind relatiile post-Brexit intre Regatul Unit si UE s-a incheiat fara progrese semnificative, potrivit mesajelor transmise de cei doi sefi ai echipelor de negociere, David Frost si Michel Barnier, relateaza AFP si Reuters. ''Progresele raman…

- Germania a lansat joi un apel catre Regatul Unit pentru a avea o ''abordare mai realista'' in negocierile post-Brexit cu Uniunea Europeana, aflate in prezent in impas, transmite AFP. Nu este posibil pentru britanici sa aiba in acelasi timp ''o suveranitate deplina si un acces…

- Uniunea Europeana este pregatita sa-si revizuiasca pozitia cu privire la pescuit in negocierile prevazute saptamana viitoare cu Marea Britanie privind viitoarea relatie - o prima concesie majora a UE in negocierile de dupa Brexit, dezvaluie Reuters, care citeaza mai multe surse, potrivit news.ro.In…

- Uniunea Europeana este dispusa sa renunte, in negocierile cu Regatul Unit prevazute pentru saptamana viitoare, la abordarea sa ''maximalista'' privind pescuitul, au anuntat surse diplomatice europene, aceasta fiind cea mai importanta concesie facuta de blocul comunitar in discutiile…