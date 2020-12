Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul sef al UE pentru incheierea unui acord post-Brexit cu Regatul Unit, Michel Barnier, reia vineri la Londra tratativele cu guvernul britanic privind relatia comerciala post-Brexit ajunse intr-un stadiu critic, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Nu suntem departe de momentul ''take…

- Uniunea Europeana va continua negocierile cu Marea Britanie pentru ajungerea la un acord privind relatiile post-Brexit, dar un astfel de acord nu este dorit cu orice pret, a declarat, vineri, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Mediafax."Negocierile UE-Marea Britanie:…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat miercuri seara ca va decide daca va continua sau nu negocierile comerciale dificile post-Brexit cu UE în funcție de „rezultatele” summit-ului european programat joi și vineri la Bruxelles, potrivit AFP.Anunțul urmeaza unei întâlniri…

- Marea Britanie s-a declarat miercuri "pregatita" pentru un eșec al negocierilor comerciale cu Uniunea Europeana, în continuare în impas și pe finalul perioadei de tranziție post-Brexit, scrie AFP.Într-o discuție telefonica cu președintele Consiliului European Charles…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei doi „au dat instructiuni…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta sambata prin videoconferinta cu premierul britanic Boris Johnson, pentru a face "bilantul negocierilor" comerciale si a stabili "urmatoarele etape", a anuntat vineri pe Twitter purtatorul ei de cuvant, informeaza AFP si Reuters.…