Intrebat despre probabilitatea unui Brexit in absenta unui acord, Liam Fox a estimat ca aceasta este de 60%, in conditiile in care discutiile intre Londra si Bruxelles vor continua pana la summitul UE din luna octombrie.



''Cred ca intransigenta Comisiei Europene ne impinge catre o iesire (din UE) fara un acord'', a spus ministrul britanic al comertului, intr-un interviu acordat publicatiei The Sunday Times.



In cazul in care acordul de retragere convenit nu stabileste o alta data sau daca, in conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeana si de comun…