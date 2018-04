Stiri pe aceeasi tema

- BREXIT Autoritatile de la Bruxelles au catalogat discursul prim-ministrului britanic Theresa May privind viitoarea relatie a Regatului Unit cu UE ca fiind unul vag si care nu poate fi pus in aplicare, potrivit The Guardian.

- Administratiile regionale ale Scotiei si Tarii Galilor par a se indrepta spre o posibila coliziune constitutionala cu Regatul Unit, avand in vedere dezbaterea haotica pe tema iesirii din UE. Marti 27 februarie, cele doua guverne au emis masuri de urgenta sau asa-numite "reglementari de continuitate"…

- Serviciul ar urma sa aiba si o parte civica si "va avea un cost, dar nu cred ca va fi prohibitiv. Nu e vorba de reluarea incorporarilor masive", a precizat seful statului. Macron s-a intalnit cu presa la palatul Elysee, prilej cu care a anuntat ca nu doreste sa discute prea mult despre…

- Comitetul pentru Brexit, alcatuit din ministrii importanti si condus de Theresa May, va discuta in detaliu toate aspectele controversate in ceea ce priveste viitoarea relatie a Regatului Unit cu Uniunea Europeana, scrie The Guardian.Prim-ministrul britanic impreuna cu membrii-cheie ai Guvernului,…

- Uniunea Europeana ar putea lua in calcul aplicarea de sanctiuni Regatului Unit in timpul perioadei de tranzitie post-Brexit prin masuri ca inchiderea anumitor domenii ale pietei unice pentru companiile britanice, conform unui document redactat de Uniunea Europeana si citat de The Guardian.Cele…

- CHISINAU, 24 ian — Sputnik, Doina Crainic. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a dat de înteles ca agreeaza propunerea ca UE sa acopere costul estimat de 72 de lire sterline pentru cetatenii europeni care vor sa solicite permis de sedere permanenta în Marea…