- Anunțul ministrului de Externe despre romanii din Marea Britanie. Ce trebuie sa faca pentru a putea ramane in Regat, dupa Brexit Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri ca romanii din Marea Britanie nu trebuie sa aiba niciun fel de ingrijorare in cazul Brexitului, pentru ca drepturile…

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii din Uniunea Europeana fara un acord. Romania era singura tara din UE care nu adoptase un astfel de act normativ. „Este o Ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica si…

