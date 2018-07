Brexit. Ministru de externe britanic Jeremy Hunt: Doar Putin s-ar bucura

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Corala ortodoxa barbateasca „Armonia” a participat in perioada 4-14 iulie, pentru a patra oara, la World Choir Games (Olimpiada Mondiala a Corurilor), aflata la a X-a ediție, desfasurata in acest in la Tshwane – Africa de Sud. Corala Arhiepiscopiei Tomisului a fost singura…

- Dawn Sturgess, in varsta de 44 de ani, a murit duminica dupa-amiaza in spital, dupa ce a fost expusa la agentul neurotoxic Novichok, la sfarsitul lunii trecute. Femeia era mama a trei copii. Ea a fost expusa accidental contactului cu neurotoxina care i-a provocat in cele din urma moartea.…

- Ministrul britanic de Interne, Sajid Javid, a cerut Rusiei "sa explice exact" dupa otravirea a doi cetațeni britanici cu ajutorul aceluiași agent neurotoxic folosit pentru otravirea unui fost spion rus și a fiicei sale, in urma cu patru luni la Salisbury (sud-vestul Angliei), scrie AFP.

- Parlamentul a aprobat joi, cu 172 la 14 voturi, o propunere a premierului Boiko Borisov cu privire la elaborarea unui plan, pana la sfarsitul lui octombrie, in vederea unei reluari a construirii centralei nucleare pe malul Dunarii. Bulgaria a cheltuit deja aproximativ 1,8 miliarde de dolari…

- Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie, a anuntat marti ca a depus un amendament la proiectul de lege privind Brexitul, cerand guvernului conservator sa negocieze cu Bruxellesul un "acces total" la piata unica europeana, relateaza AFP. Amendamentul pledeaza pentru…

- Evenimentul a avut loc la o zi dupa ce Trump si-a anuntat decizia de a retrage SUA din acordul nuclear si de a impune din nou sanctiuni Iranului. De asemenea, parlamentarii au ars si o hartie cu acordul nuclear.Presedintele parlamentului, Ali Larijani, a declarat ca acordul inca poate…

- ''Republica Ceha nu a produs, nu a dezvoltat si nu a stocat niciodata nici o substanta din categoria noviciok'', a scris pe contul sau de Twitter premierul ceh, citand date ale serviciilor de informatii civile si militare.Presedintele Zeman, politician de stanga cunoscut pentru simpatia…