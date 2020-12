Stiri pe aceeasi tema

- Mii de europeni vulnerabili care traiesc in Regatul Unit risca sa-si piarda drepturile din cauza Brexitului, au avertizat joi militanti ai asociatiei The3Million, care apara interesele cetatenilor europeni in Regatul Unit, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Problemele de la Dinamo ating noi dimensiuni. Scene de neimaginat pentru un club de Liga 1 s-au petrecut in aceasta dimineața la antrenamentul „cainilor” de la Saftica. In momentul in care „Gurița” se pregatea sa dea startul sesiunii de antrenament, acesta a realizat ca niciun membru din staff-ul medical…

- Ministrul britanic al finantelor Rishi Sunak a declarat ca este increzator ca Londra si Bruxelles vor ajunge la un acord privind relatiile comerciale post-Brexit, dar a subliniat ca acesta nu trebuie incheiat „cu orice pret”. „Cred ca facem progrese in discutii si sper in continuare ca putem ajunge…

- Cetațenii Uniunii Europene care au condamnari penale mai mari de un an de închisoare nu vor mai putea intra în Marea Britanie de la 1 ianuarie 2021, a anunțat Ministrul britanic de Interne. Masura intra în vigoare odata cu încetarea libertații…

- Astfel, masura este valabila pentru cetațenii Uniunii Europene, ai spațiului economic european și ai Elveției, care vor trebui sa prezinte un pașaport valabil la intrare în Regatul Unit. Pâna la acea data, intrarea în…

- Barnier a citat problema ajutorului de stat, a garantiilor unei concurente loiale, dar si pescuitul, aprovizionarea cu energie si pretul carbonului intre blocajele in negocieri, potrivit sursei citate. Aceasta a noua runda de negocieri s-a desfasurat de marti si pana vineri. Negocierile continua la…

- Senatorii au aprobat, miercuri, un proiect care modifica mai multe reglementari la alegerile parlamentare: alegatorii care se afla in fata sectiei de vot sau asteapta la rand vor putea vota pana la ora 23.59.