Michel Barnier, negociatorul-șef din partea Uniunii Europene cu Londra privind viitoarele relații comerciale cu Regatul Unit, și-a exprimat “ingrijorarea” in legatura cu divergențele grave și numeroase existente in continuare la negocierile deja incepute cu Londra privind viitoarele relații intre UE și Londra. Intr-o declarație pentru presa dupa prima runda a negocierilor Bruxellesului cu Londra, Michel […] Articolul Brexit: Michel Barnier, ingrijorat de divergențele existente in continuare intre UE și Regatul Unit apare prima data in Curierul National .