Stiri pe aceeasi tema

- Franta a indemnat luni Regatul Unit sa negocieze "cu adevarat", in timp ce discutiile post-Brexit se apropie de termenul limita, avertizand din nou ca nu va accepta "un acord degradat" intre Londra si UE, noteaza AFP, potrivit AGERPRES. "Prioritatea este ca britanicii sa isi clarifice pozitiile…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE), Michel Barnier, si cel al Regatului Unit, David Frost, au reluat discutiile in persoana, la Londra, in incercarea de a depasi "divergentele fundamentale" si de a ajunge la un acord post-Brexit ce ar permite sa se evite o situatie dureroasa in care nu ar exista…

- Uniunea Europeana isi intensifica eforturile pentru a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, a sustinut negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, care a prezentat trei conditii in aceasta privinta, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Barnier a scris pe Twitter ca acordul…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti joi la Bruxelles, au lansat un apel catre Regatul Unit sa adopte ''masurile necesare pentru a face posibil un acord'' si a intensifica negocierile pentru ajungerea la un consens asupra viitorului acord comercial post-Brexit intre…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, le-a cerut statelor membre sa ajunga la un compromis intre ele cu privire la pescuit in negocierile comerciale cu Regatul Unit, care se afla in stadiul cel mai sensibil, a declarat joi o sursa europeana, citata de AFP. Acest apel a…