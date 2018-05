Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a suferit o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor, care a adoptat prin vot un amendament ce pune in discutie planul sau de a parasi uniunea vamala, in cadrul examinarii textului de lege cu privire la Brexit, relateaza AFP.

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat joi ca Marea Britanie poate reveni, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie, asupra pozitiei de a iesi din piata unica si uniunea vamala, transmite Press Association (PA). Oficialul european i-a dat termen…

- Potrivit lui Starmer, aceasta pozitie este 'unanim' impartasita in randul laburistilor si va fi confirmata in discursul pe care il va rosti luni liderul formatiunii, Jeremy Corbyn. 'Regimul vamal actual este inscris in tratatul de aderare (la UE). Consider, prin urmare, ca toata lumea recunoaste…

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE, scrie Mediafax.ro.