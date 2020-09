Comisia Europeana a aprobat, luni, un proiect care le va permite companiilor financiare din Marea Britanie sa continue temporar, dupa Brexit, operatiunile convertibile in moneda euro, potrivit Reuters. Companiile financiare britanice vor putea continua timp de 18 luni, incepand din ianuarie 2021, tranzactiile convertibile in euro, in relatia cu clienti din Uniunea Europeana. “Aceasta decizie va asigura stabilitatea financiara, le va oferi participantilor de pe piata 18 luni pentru a reduce expunerile convertibile excesive”, a declarat Valdis Dombrovskis, vicepresedinte al Comisiei Europene responsabil…