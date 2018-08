Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat marti ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord,…

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, a anuntat ca intentioneaza sa mentina legislatia Uniunii Europene in Marea Britanie pentru inca 21 de luni. Legea Comunitatilor Europene din 1972 nu va fi abrogata pe teritoriul britanic pana la sfarsitul lui 2020. Dominic Raab, ministrul pentru Brexit, a declarat…

- "Am facut multe progrese privind acordul de retragere (...), dar exista inca lacune pe care trebuie sa le acoperim. De aceea, astept cu nerabdare sa se intensifice negocierile si sa ne asiguram ca suntem in cea mai buna pozitie pentru a obtine cel mai bun acord'', a declarat Dominic Raab, alaturi…

- Comisia Europeana avertizeaza cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, excluzand Marea Britanie, ca trebuie sa fie pregatite in legatura cu posibilitatea de a nu se ajunge la un acord cu Londra privind Brexit-ul, relateaza joi Press Association. Potrivit sursei, se asteapta sa fie…

- Guvernul britanic a dat publicitații, joi, un nou program Brexit. Prin acesta va propune Uniunii Europene (UE) sa inființeze dupa plecarea Marii Britanii din uniune o „zona comerciala libera a marfurilor Marea Britanie-UE". Presa britanica scrie ca, este un program „Brexit soft".

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu...

- Cei care se afla la munca in Anglia vor putea depune cereri cu titlu de sejur, care vor putea fi reinnoite. Ele vor putea fi depuse online sau de pe telefonul mobil. Printre condițiile pe care Marea Britanie le va impune celor care vor dori sa munceasca in continuare in țara se numara prezentarea…