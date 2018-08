Brexit. Marea Britanie, plan după ieșirea din UE: ”Superputere” 'Atunci cand merg in China sau in alta parte in lume se vorbeste despre economia mondiala, despre taxe vamale, despre SUA, China sau Organizatia Mondiala a Comertului (....), in timp ce aici, in Marea Britanie, se vorbeste numai despre Brexit, Brexit si iarasi Brexit. Este o chestiune importanta, dar nu singura care face agenda comertului mondial', a spus Liam Fox intr-un discurs sustinut la Institute of Directors din Londra.



'Europa este si va ramane o piata importanta pentru produsele si serviciile noastre, dar exista o lume si dincolo de Europa si dincolo de Brexit', a insistat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

