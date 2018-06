Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii europeni prezenti in Regatul Unit vor putea sa inceapa sa se inregistreze din toamna pentru a obtine un titlu de sejur permanent dupa Brexit, a anuntat joi Guvernul britanic, angajandu-se sa faca aceasta procedura ”cat mai simpla posibil”, relateaza AFP conform News.ro . Aproape patru milioane…

- Penurii de hrana, combustibil si medicamente vor avea loc la cateva saptamani dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), daca nu se incheie un acord comercial, avertizeaza functionari britanici, scrie un ziar in editia de duminica, relateaza The Associated Press.The Sunday…

- Londra incearca sa inlature blocajul in negocierile pe tema Brexit-ului prin formularea unei propuneri care ar oferi Irlandei de Nord un statut de zona-tampon intre Marea Britanie si Uniunea Europeana astfel...

- Marea Britanie isi asuma riscul de a parasi UE "fara niciun acord" daca negocierile asupra Brexit continua sa treneze, a avertizat joi premierul irlandez, Leo Varadkar, inaintea unei intrevederi prevazute...

- Bancile internationale din Marea Britanie vor crearea unui regim special de vize de munca, dupa Brexit, care sa permita ca City-ul londonez sa ramana unul din principalele centre financiare globale, au indicat doua surse din industrie citate vineri de agentia Reuters. Potrivit surselor, industria cere…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca, de indata ce va parasi Uniunea Europeana, tara sa isi va schimba actualele pasapoarte, de culoare visinie si realizate de firma britanica De La Rue, si va avea pasapoarte albastre, asa cum au fost cele dinaintea aderarii la UE. Licitația pentru tipărirea…

- Japonia considera incheierea unui acord comercial cu UE ca reprezentand o prioritate mai mare decat negocierea unui intelegeri comerciale cu Marea Britanie dupa Brexit, a declarat Shinichi Iida, ministru in cadrul Ambasadei Japoniei la Londra, informeaza site-ul cotidianului The Independent.