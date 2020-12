Stiri pe aceeasi tema

- ​​Operatorii telecom din România nu vor mai avea obligația legala de a oferi utilizatorilor roaming la tarife naționale (Roam like at home - RLAH) pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar), începând cu data de 1 ianuarie 2121, ca urmare…

- Parasirea pietei unice si a uniunii vamale de catre Regatul Unit la 1 ianuarie 2021 va conduce la obstacole suplimentare in calea comertului si a mobilitatii transfrontaliere a persoanelor si sunt necesare ajustari atat din partea Uniunii Europene, cat si a Regatului Unit. De aceea, guvernul Boris Johnson…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a criticat initiaiva Marii Britanii de mobilizare a unor nave militare pentru protejarea zonelor de pescuit, îndemnând Guvernul de la Londra sa mentina calmul chiar daca vor esua negocierile post-Brexit, relateaza Mediafax."Vreau…

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, l-a avertizat pe premierul britanic, Boris Johnson, ca nu va accepta ca initiativele asociate retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana sa afecteze Acordul de pace din Vinerea Mare, iar liderul britanic a dat asigurari ca nu vor fi probleme.Boris…

- Material de opinie de Vlad Boeriu, Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice, Deloitte Romania Retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), deși pare tot mai aproape de finalizare, continua sa creeze confuzie cu privire la regulile dupa care se vor derula, dupa 1 ianuarie 2021, relațiile…

- Marea Britanie a anunta ca intentioneaza sa nu mai permita accesul cetatenilor din statele Uniunii Europene in baza cartilor de identitate. Masura va intra in vigoare incepand din octombrie 2021, in contextul incheierii tranzitiei post-Brexit pe 31 decembrie 2020, conform Mediafax. Guvernul Boris Johnson…

- Marea Britanie a anunta ca intentioneaza sa nu mai permita accesul cetatenilor din statele Uniunii Europene in baza cartilor de identitate incepand din octombrie 2021, in contextul incheierii tranzitiei post-Brexit pe 31 decembrie 2020, conform Mediafax.Guvernul Boris Johnson a publicat o versiune actualizata…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit de saptamana viitoare pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta…