Guvernul britanic a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ca doreste in continuare sa incheie un acord comercial post-Brexit cu Uniunea Europeana, in pofida negocierilor in impas, apreciind insa ca mingea se afla "in terenul" europenilor, noteaza AFP. "Sper in continuare ca vom avea un acord", a declarat ministrul de stat Michael Gove la postul de televiziune Sky News. "Doresc un acord, vreau sa ajungem acolo, dar pentru asta cele doua parti trebuie sa faca unele compromisuri. Nu este ceea ce face UE in acest moment", a adaugat el, estimand ca europenii nu par sa fie "seriosi" in dorinta lor…