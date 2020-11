Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier le-a spus unor jurnalisti, la Londra, in drum catre o reuniune, ca ”munca se continua inclusiv duminica”. Cele doua parti spera in continuare sa ajunga la un acord, prin care sa evite o perturbare, la sfarsitul lui decembrie, a schimburilor comerciale,…

- Guvernul Boris Johnson a anuntat, vineri, ca va continua pana in ultimul moment negocierile cu Uniunea Europeana, subliniind ca este posibil un acord privind relatiile bilaterale post-Brexit noteaza Mediafax. "Astept sa il primesc pe negociatorul UE, Michel Barnier, si echipa lui, la Londra,…

- Negocierile directe la nivel inalt intre Uniunea Europeana si Marea Britanie privind relatiile post-Brexit au fost suspendate, joi, dupa depistarea unui caz de coronavirus in echipa europeana, relateaza agentia Reuters. Negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, si omologul sau britanic, David Frost, au…

- Uniunea Europeana isi intensifica eforturile pentru a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, a sustinut negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, care a prezentat trei conditii in aceasta privinta, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Barnier a scris pe Twitter ca acordul…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana mai au mult de lucru pentru ajungerea la un acord bilateral privind relatiile post-Brexit, a anuntat vineri dupa-amiaza Michel Barnier, negociatorul-sef al UE, anunța MEDIAFAX."Dupa sapte zile de negocieri intense la Londra, discutiile continua cu David…

- Regatul Unit și Uniunea Europeana vor incerca din nou sa ajunga la un consens privind incheierea unui acord comercial post-Brexit, in contextul in care discuțiile eșuasera saptamana trecuta. Negociatorul-șef din partea Regatului, David Frost, a anunțat ca discuțiile vor fi reluate in urma unui apel…

- Uniunea Europeana ar prefera sa existe un acord pentru Brexit, dar este pregatita pentru eventualitatea ca nu se va ajunge la nicio intelegere cu Regatul Unit, a declarat marti comisarul european pentru piata unica, Thierry Breton, postului de radio BFM, preluat de Reuters. Regatul Unit s-a retras…