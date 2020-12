Stiri pe aceeasi tema

- Indicele pan-european Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,7%, cele mai mari pierderi fiind consemnate de componenta telecomunicatiilor, de 2,9%. DAX, al bursei din Frankfurt, a coborat cu 1,36%, FTSE 100 al bursei din Londra cu 0,8%, iar CAC 40 al bursei din Paris cu 0,76%. La Milano, indicele FTSE MIB…

- Norvegia, care nu este membra a Uniunii Europene, a declarat vineri ca își va închide apele pentru pescarii din UE și Marea Britanie daca nu exista un acord între cele trei parți pâna pe 1 ianuarie, potrivit AFP.Pescuitul a facut obiectul unui acord bilateral de cooperare…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis la reuniunea Consiliului European ca probabilitatea incheierii fara niciun acord a tranzitiei post-Brexit este mai mare decat ajungerea la o solutie, afirma oficiali citati de publicatia Suddeutsche Zeitung, anunța MEDIAFAX. Un…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus ca vedete ale fotbalului vor ajuta Uniunea Europeana sa risipeasca scepticismul cu privire la vaccinuri. Anunțul a fost facut la summitul Consiliului European de joi. Von der Leyen a oferit cateva detalii despe planurile Comisiei pentru campania de…

- „Cred ca duminica este un moment important. In aceste discutii niciodata nu spui niciodata, dar cred ca trebuie sa ajungem la o anume finalitate”, a declarat ministrul de externe britanic Dominic Raab pentru postul de televiziune Sky News, citat de Agerpres. Vești bune pentru Romania: O agenție europeana…

- Boris Johnson apreciaza ca Regatul Unit ”poate foarte bine sa traiasca” cu un ”no deal”, pe fondul negocierilor tensionate cu UE privind relatia dupa Brexit Premierul britanic Boris Johnson considera ca Regatul Unit va ”trai foarte bine” cu un ”no deal”,…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…