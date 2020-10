Liderii statelor Uniunii Europene au convenit joi sa continue sa discute cu Regatul Unit pentru a incheia un acord comercial "in urmatoarele saptamani", dar au decis, de asemenea, sa intensifice pregatirile in caz ca aceste negocieri problematice vor esua, relateaza Reuters.



Consiliul European "constata cu ingrijorare ca progresele realizate (in negocieri) asupra chestiunilor cheie care intereseaza Uniunea nu sunt nici acum suficiente pentru ca un acord sa fie incheiat", se mentioneaza in concluzii, potrivit AFP.



Discutiile sunt blocate de luni de zile in trei puncte prioritare…