Brexit: Jeremy Hunt, presiuni pentru un acord rezonabil Seful diplomatiei britanice Jeremy Hunt le-a cerut marti Frantei si Germaniei sa faca lobby pe langa negociatorii Uniunii Europene pentru ca tratativele privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar sa se incheie cu rezultate rezonabile si a avertizat ca inclusiv Europa ar avea de suferit daca 'Brexit-ul nu decurge bine', informeaza Reuters. ''Franta si Germania trebuie sa trimita un semnal puternic Comisiei Europene ca trebuie sa negociem un rezultat pragmatic si rezonabil care protejeaza locurile de munca pe ambele maluri al Canalului Manecii, intrucat pentru fiecare loc de munca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

