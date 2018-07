Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Guvernul olandez elaboreaza un 'ghid', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters, preluata de agerpres. Olanda a inceput…

- Guvernul Germaniei spera ca negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie se vor incheia pana in luna octombrie, in pofida demisiei ministrului britanic pentru Brexit, David Davis, si a ministrului de Externe, Boris Johnson, relateaza site-ul agentiei Reuters, conform mediafax. "Am trait…

- Guvernul olandez elaboreaza un ''ghid'', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters. Olanda a inceput deja sa angajeze…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE,…

- Marea Britanie nu va mai putea participa la Mandatul european de arestare pentru extradarea suspectilor dupa ce va iesi din Uniunea Europeana, a declarat negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, intr-un discurs rostit marti la Agentia pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) de la Viena, relateaza…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson spune ca propunerea privind parteneriatul vamal cu Uniunea Europeana dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar, considerata a fi optiunea preferata a premierului Theresa May, este 'nebuneasca', relateaza marti Reuters, citat de Agerpres. Marea…