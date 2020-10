Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat marti ca absenta unui acord intre Uniunea Europena (UE) si Regatul Unit asupra relatiilor lor viitoare este o perspectiva "foarte credibila" si "probabila in prezent", noteaza AFP. "In situatia in care ne aflam acum, ipoteza unui +no-deal+ este o ipoteza foarte credibila, din nefericire probabila in prezent", a declarat Jean-Yves Le Drian in fata Comisiei pentru politica externa a Adunarii Nationale a Frantei. "Stim insa abilitatea britanica de a recurge la anumite tactici", a adaugat el. "Chiar daca britanicii sunt tacticieni redutabili,…