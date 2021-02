Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile din Marea Britanie in Uniunea Europeana au scazut cu 68% in ianuarie, din cauza perturbarilor produse la incheierea perioadei de tranzitie a Brexitului, potrivit unei asociatii a transportatorilor rutieri, transmite Reuters. Citește și: VIDEO | Clotilde Armand a descoperit ca e…

- Guvernul britanic nu a confirmat datele si a aratat ca perturbarea traficului la granita a fost minim de cand Marea Britanie a iesit definitiv din Uniunea Europeana. De la inceputul acestui an, companiile si firmele de transport au fost nevoite sa se adapteze la noile reglementari comerciale, inclusiv…

- Premierul nord-irlandez Arlene Foster a descris decizia UE de a invoca Articolul 16 din Protocolul Nord Irlandez, care permite Marii Britanii sau UE de a lua masuri unilaterale daca apare un efect negativ neasteptat din partea acestui acord, drept ”un act incredibil de ostilitate”. Un purtator de cuvint…

- Partidul National Scotian (SNP) a prezentat, sambata, un program pentru organizarea unui nou referendum referitor la independenta fata de Marea Britanie, chiar in perioada in care tara se confrunta cu impactul pandemiei de Covid-19 si al Brexitului, transmite Reuters. Premierul Boris Johnson, al carui…

- Intr-o scrisoare trimisa ministrului Cancelariei primului ministru, Michael Gove, RHA afirma ca unele sectoare ”au probleme enorme” cu noile reguli, complexe, la numai o saptamana si ceva dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. In timp ce Marea Britanie nu mai face parte din piata unica si…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a discutat, luni, cu premierul Marii Britanii, Boris Johnson, despre Acordul post-Brexit, iar liderul britanic a exprimat disponibilitatea de a coopera cu Uniunea Europeana, potrivit Mediafax. "Am discutat cu Boris Johnson. Am vorbit despre…

- Premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, a cerut, luni, Guvernului Boris Johnson sa accepte prelungirea perioadei de tranzitie post-Brexit, in contextul in care negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt inca in impas, relateaza Mediafax. "Este imperativ ca premierul britanic sa…

- Negocierile comerciale dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana au regresat, iar asteptarile ca negociatorul european pentru Brexit, Michel Barnier, sa revina la Londra la acest sfarsit de saptamana pentru a incheia un acord s-ar putea sa nu devina realitate, informeaza joi Reuters, citand Sky News.…