Brexit: în fața penuriei, Marea Britanie accelerează formarea șoferilor de camioane Companiile britanice au fost afectate de cateva luni de problemele de aprovizionare, o consecința a pandemiei Covid-19 și a Brexitului. Guvernul a anunțat vineri, 10 septembrie, accelerarea instruirii șoferilor de camioane grele in incercarea de a pune capat acestui neajuns. Companiile britanice au fost afectate de cateva luni de problemele de aprovizionare care ar putea influența […]

Sursa articol si foto: enational.ro

