- Parlamentul britanic a validat definitiv acordul de Brexit, eliberând calea catre o ieșire istorica a Regatului Unit din Uniunewa European în noua zile, relateaza AFP. Textul, care reglementeaza termenii divorțului, și negociat de catre premierul conservator Boris Johnson cu Bruxellesul,…

- Rezolutia a fost dezbatuta marti si adoptata miercuri cu 610 voturi pentru, 29 impotriva si 68 de abtineri, conform unui comunicat de presa. In document deputatii analizeaza situatia drepturilor cetatenilor in contextul Brexit si subliniaza faptul ca aprobarea Acordului de retragere va tine cont…

- Lovitura pentru europenii din Marea Britanie. Eurodeputații sunt ingrijorați de drepturile cetațenilor UE din Regat, dupa Brexit Eurodeputații analizeaza situația drepturilor cetațenilor in contextul Brexit și subliniaza faptul ca aprobarea acordului de retragere va ține cont de “experiența dobandita…

- In locul unui bilanț la final de an, va propun un sumar de subiecte și evenimente din politica externa care, in opinia mea, vor avea un impact considerabil asupra Romaniei. 1. BREXIT Dedeparte, cel mai important eveniment al anului 2020 va fi Brexit-ul, care ar fitrebuit sa se intample anul acesta,…

- Regina Elizabeth II le-a transmis britanicilor, in mesajul sau de Craciun, sa incerce sa depașeasca diviziunile și disputele chiar daca este o cale lunga, iar progresele de fac cu pași mici. Mesajul monarhului britanic vine la capatul unui an foarte tensionat din cauza iminentei ieșiri a Regatului Unit…

- Uniunea Europeana ''va face maximum'' pentru a incheia un acord comercial post-Brexit cu Regatul Unit pana la finalul lui 2020, asa cum solicita premierul britanic Boris Johnson, a declarat marti, in Parlamentul European la Strasbourg, negociatorul european Michel Barnier, transmite AFP potrivit…

- Bruxellesul a cerut din nou marti Londrei sa numeasca un candidat britanic pentru un post de comisar in viitoarea echipa condusa de germana Ursula von der Leyen, sperand la un raspuns "pana la sfarsitul saptamanii", relateaza AFP, citeaza Agerpres. "Timpul preseaza si de aceea presedinta (Comisiei…