- Guvernul de la Londra a promis vineri ca va proteja locul Irlandei de Nord in piata interna a Regatului Unit, reactionand astfel la o relatare din presa britanica potrivit careia Uniunea Europeana a respins propunerile premierului britanic Theresa May pentru evitarea unei 'frontiere dure' intre Republica…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat ca liderii Uniunii Europene ii vor propune Marii Britanii un acord de tranzitie post-Brexit, dar guvernul de la Londra trebuie sa isi onoreze angajamentele asumate privind frontiera irlandeza si Gibraltar, scriu jurnalistii Romania TV, citand…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat joi Marea Britanie ca planul acesteia de a iesi din uniunea vamala si piata unica europeana ar putea insemna o revenire la ''frontiera dura'' intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite Reuters.…

- Marea Britanie nu va ramane in Uniunea Vamala europeana dupa despartirea de UE, a subliniat luni Downing Street, relateaza The Associated Press. Dupa un weekend de declaratii contradictorii…

- Premierul britanic Theresa May sustine ca un acord privind perioada de tranzitie in relatia cu UE post-Brexit va fi incheiat in urmatoarele sapte saptamini, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Theresa May: Acordul cu UE privind perioada de tranzitie post-BREXIT va fi incheiat in sapte saptamini…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters. …

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated...