Nigel Farage a fost primit ca un star rock, pe acordurile "The Final Countdown". De altfel melodia trupei Europe nu a fost singura care s-a auzit langa Parlamentul britanic. Au mai fost și ”Hey Jude”, ”We are the champions”, ”Rule Britannia” dar și imnul național, ”God Save the Queen”.

Nigel Farage a urcat pe scena amenajata cu cateva minute inainte de numaratoarea finala pana la 23,00, ora de la care Regatul Unit a iesit oficial din UE. "Am reusit, am reusit!" a strigat el miilor de oameni adunati sa il vada. Farage a numit Brexitul "cel mai important moment din istoria moderna a marii…