Premierul conservator Boris Johnson, care mizeaza pe alegerile din 12 decembrie pentru a-si reface majoritatea in Camera Comunelor, si-a lansat campania electorala cu mesajul ca el este cel care va scoate in sfarsit Regatul Unit din UE, proces aflat in impas din cauza lipsei unei majoritati pro-Brexit in actualul legislativ. Lider al taberei pro-Brexit (tabara ''leave''), Nigel Farage a raspuns fulgerator, invitandu-l joi pe presedintele american Donald Trump la emisiunea sa cotidiana la postul de radio LBC.

