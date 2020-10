Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a anunta ca intentioneaza sa nu mai permita accesul cetatenilor din statele Uniunii Europene in baza cartilor de identitate. Masura va intra in vigoare incepand din octombrie 2021, in contextul incheierii tranzitiei post-Brexit pe 31 decembrie 2020, conform Mediafax. Guvernul Boris Johnson…

- Parlamentarii britanici au adoptat marți un amendament care le confera dreptul de veto în cazul în care guvernul dorește sa puna în aplicare prevederile proiectului de lege care contravine acordului Brexit, potrivit AFP.Londra a atras mânia europenilor prin prezentarea…

- Ursula von der Leyen ii raspunde lui Boris Johnson cu un citat din Margaret Thatcher: "Regatul Unit nu isi incalca tratatele. Asta ar fi rau pentru Marea Britanie” Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri ca acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a indemnat duminica guvernul britanic sa puna integral in aplicare acordul, deja semnat de Londra, ce reglementeaza retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite AFP. 'Este timpul pentru guvernul britanic sa-si asume responsabilitatile',…

- ”Protocolul clarifica faptul ca Irlanda de Nord face parte integrala din teritoriul vamal al Regatului Unit si ca nu va exista o restrictionare a accesului bunurilor care trec din Irlanda de Nord in restul Regatului Unite”, arata un comunicat publicat dupa intalnirea de urgenta cu UE. Potrivit comunicatului,…

- Uniunea Europeana ia in considerare recursuri impotriva proiectului de lege al Marii Britanii care revine partial asupra angajamentelor sale in cadrul Brexit-ului, considerand ca incalca acordul de retragere semnat in ianuarie, conform unui document intern consultat de AFP. Proiectul de lege in chestiune,…

- Guvernul britanic intentioneaza sa introduca o noua lege, care ar putea anula elemente ale acordului Brexit semnat cu Uniunea Europeana in 2019. Propunerile ar elimina puterea legala a intelegerilor comerciale pentru Irlanda de Nord, care au fost stabilite pentru a impiedica revenirea unei frontiere…