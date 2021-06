Brexit: EU citizens given 28-day deadline to apply to stay in UK The UK government stated that EU citizens living in the UK will be issued with a formal 28-day notice if they have failed to apply for post-Brexit settled status within a week, according to The Guardian. The notice will tell EU citizens to submit an application or risk consequences which include losing their rights to […] The post Brexit: EU citizens given 28-day deadline to apply to stay in UK appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

