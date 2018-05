Stiri pe aceeasi tema

- "Riscurile care pot afecta economia reala si implicit obiectivul de crestere economica sunt in principal de natura externa. Economia romaneasca, ca parte a economiei europene, depinde de contextul economic international si in special de cresterea economica din principalele tari partenere din punct…

- Un derapaj fiscal transpus intr-un deficit in numerar de finantat de 3,9% din PIB, in perioada 2018 - 2021, ar conduce la o crestere a nivelului de indatorare cu pana la 6,5% din PIB in 2021, se arata in Programul de Convergenta 2018-2021, publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, din 2030, ajungand la o pondere in PIB de 1%, in 2070, se se arata in Programul de Convergenta 2018-2021, publicat Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, din 2030, ajungand la o pondere in PIB de 1%, in 2070, se se arata in Programul de Convergenta 2018-2021, publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP)."Pilonul 2 de pensii va avea…

- Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, din 2030, ajungand la o pondere in PIB de 1%, in 2070, se se arata in Programul de Convergenta 2018-2021, publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, din 2030, ajungand la o pondere in PIB de 1%, in 2070, se se arata in Programul de Convergenta 2018-2021, publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, din 2030, ajungand la o pondere in PIB de 1%, in 2070, se se arata in Programul de Convergenta 2018-2021, publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP). "Pilonul 2 de pensii va avea…

- "Riscurile care pot afecta economia reala si implicit obiectivul de crestere economica sunt in principal de natura externa. Economia romaneasca, ca parte a economiei europene, depinde de contextul economic international si in special de cresterea economica din principalele tari partenere din punct…