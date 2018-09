Stiri pe aceeasi tema

- Surse britanice susțin ca Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit ar putea fi dispus sa renunțe la cerința ca traficul de marfuri intre Marea Britanie și Irlanda de Nord sa fie verificat de funcționari europeni. In schimb, Barnier ar accepta ca o serie de verificari limitate…

- Intr-un interviu difuzat la postul de televiziune BBC, cu sase luni inainte de Brexit, sefa guvernului de la Londra a afirmat ca se concentreaza asupra acordului de iesire din UE, in curs de negociere. "Sunt putin agasata, dar aceasta dezbatere nu are legatura cu viitorul meu, aceasta dezbatere…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou, joi, Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind Brexit-ul. Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati…

- Boris Johnson, sustinator al unei rupturi ferme de Uniunea Europeana (UE), i-a cerut Theresei May sa promita ca nu va majora impozitele, pentru a-i permite economiei britanice sa se relanseze dupa iesirea din UE, invitand-o sa urmeze exemplul presedintelui american Donald Trump. "A venit momentul…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, le-a transmis saptamana aceasta parlamentarilor britanici ca este dispus sa examineze noi variante de solutionare a problemei frontierei dintre Irlanda si Irlanda de Nord, dar a atras atentia ca ambele parti, UE si Marea Britanie,…

- Premierul britanic, Theresa May, a promis sa pastreze proiectul sau de relatie comerciala stransa intre Marea Britanie si UE dupa Brexit, in pofida opozitiei acerbe a sustinatorilor divortului dur de Europa, relateaza duminica AFP. In iulie, Theresa May a prezentat o "Cartea alba" in care a propus,…

- Dupa iesirea din Uniunea Europeana, Marii Britanii i-ar putea fi oferit un parteneriat fara precedent, care va trebui totusi sa respecte cei patru piloni ai Pietei Unice europene, a declarat Michel Barnier, negociatorul sef al Uniunii Europene, in cadrul unei conferinte de presa de la Berlin.…